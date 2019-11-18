Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
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URA.Ruвчера в 21:57

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

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Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

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В Красноярске сын впервые стал донором печени для умирающей матери

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В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

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Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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