Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газетавчера в 21:00

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Синоптики предупредили об аномальных холодах

RT на русском03:46

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостей01:31

В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут аномальные холода

Life.ruвчера в 22:52

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новости01:11

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

ФедералПрессвчера в 22:21

На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00
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Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

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Политика

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
РИА Новости 18:31
Экономика

Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 14:22
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Хоккей

Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
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Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru 18:52
Общество

Во вторник в Алтайском крае постепенно похолодает до -31°C

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.
АМИТЕЛ 18:47
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Общество

В Петербурге пропали два высокопоставленных таможенника

По данным издания, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев пропал в начале прошлой недели.
Агентство Телеграф 10:03
Финансы

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия 17:54
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

Вести.Ru 20:31
Политика

Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Lenta.ru 20:28
Футбол

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Газета.Ru 18:26
Шоу-бизнес

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Дни24 вчера в 07:58
Интернет

«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
РБК 16:00
Общество

В России резко выросло число персональных банкротств граждан

В России в 2019 году в полтора раза увеличилось число персональных банкротств, говорят данные проекта ОНФ "за права заемщиков".
РЕН ТВ 16:37
Происшествия

Главу УВД на московском метро отправили в отставку

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Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Политика

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Lenta.ru 19:44
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Единоборства

Артем Лобов прокомментировал свое поражение

FightTime.ru 13:03
Экономика

Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:37
Общество

Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России

Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Мой Брянск вчера в 23:02
Общество

Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке

Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Известия 05:54
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Губернатор назначил нового директора «Екатеринбург Арены»

РБК Екатеринбург 03:46
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Инвест-Форсайт 07:48
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