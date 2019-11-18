Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Читать в источнике
Комментировать110
с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Синоптики предупредили об аномальных холодах

RT на русском03:46

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новости01:11

В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут аномальные холода

Life.ruвчера в 22:52

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

ФедералПрессвчера в 22:21

На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостей01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Происшествия

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета 02:55
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Газета.Ru 02:11
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня вчера в 06:48
Политика

Спецназ Грузии оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

RT на русском 09:06
Политика

Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
RT на русском 18:23
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru вчера в 11:19
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости 16:50
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ 01:57
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество

Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за идущего циклона

Как пишет ИА SakhalinMedia, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры разослано экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Известия 03:17
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Коммерсантъ 17:10
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Шоу-бизнес

Маша Малиновская обвинила Рудковскую в лицемерии

На прошлой неделе на телеканале «Супер!» стартовало реалити-шоу «Яна супер», главной героиней которого стала известный продюсер Яна Рудковская.
7Дней.ру вчера в 10:00
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК 12:26
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
ТАСС 13:03
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Игры

Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Игромания.ру 18:22
Гаджеты

AMD представит новую линейку топовых видеокарт в начале января

iXBT.com вчера в 15:55
Армия и оружие

В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль

Боевики напали на патруль вооруженных сил на востоке Мали, в результате 24 военных погибли, 29 получили ранения, следует из заявления армии страны.
РИА Новости 15:44
Экономика

Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное