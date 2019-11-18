Общество
REGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.Российская газета17 ноября в 21:00
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В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут аномальные холода
Life.ru17 ноября в 22:52
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
Российская газета17 ноября в 21:00
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