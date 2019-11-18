Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.

с чего всё началось

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

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