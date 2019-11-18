Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газета17 ноября в 21:00

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Синоптики предупредили об аномальных холодах

RT на русскомвчера в 03:46

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостейвчера в 01:31

В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут аномальные холода

Life.ru17 ноября в 22:52

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новостивчера в 01:11

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

ФедералПресс17 ноября в 22:21

На Россию идут аномальные морозы

URA.Ru17 ноября в 21:57

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газета17 ноября в 21:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости вчера в 09:10
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Инвест-Форсайт вчера в 07:48
Космос

Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:59
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
Газета.Ru вчера в 23:09
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Общество

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Авто

Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль

Индустрия смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Автоновости дня вчера в 23:08
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:28
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
РИА Новости вчера в 05:31
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 17 ноября в 06:04
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском 17 ноября в 16:15
Футбол

ЦСКА забил пять мячей ростовскому СКА в товарищеском матче

Евро-футбол.ру вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Росбалт вчера в 23:35
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Энергетика

Нефть Brent опустилась до $62 за баррель

Нефть марки Brent опустилась до нового минимума торговой сессии, 18 ноября передаёт агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
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