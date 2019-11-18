Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газетавчера в 21:00

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В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут аномальные холода

Life.ruвчера в 22:52

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостей01:31

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новости01:11

Синоптики предупредили об аномальных холодах

RT на русском03:46

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

ФедералПрессвчера в 22:21

На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Общество

Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Газета.Ru 06:17
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
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Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости 11:42
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

RT на русском 08:46
Политика

В МИД не ждут освобождения Украиной судна «Норд»

Россия не считает, что после возвращения трех военных кораблей Украина отдаст российское судно "Норд".
Московский Комсомолец 11:13
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Политика

МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям

Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
ИА Новороссия 02:58
Футбол

В Астрахани после футбольного матча произошла массовая драка

Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», после окончания футбольного матча «Волгарь» — «Легион-Динамо» произошла массовая драка.
Лезги газет 11:29
Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
RT на русском 11:37
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Футбол

«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Soccer.ru 11:35
Общество

Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Свободная Пресса 12:37
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Общество

«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
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Шоу-бизнес

Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе

Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.
Телепрограмма 12:11
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
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Футбол

Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»

Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

РИА Новости вчера в 10:09
Общество

Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян

Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.
Комсомольская правда 12:05
Экономика

В России продолжается заметный рост промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года.
REGNUM 08:29
Наука

Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу

Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
РЕН ТВ 16 ноября в 22:23
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 10:41
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Единоборства

Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
РБК 12:24
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