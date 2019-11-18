Общество
REGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Общество
Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Политика
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита
"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Политика
В МИД не ждут освобождения Украиной судна «Норд»
Россия не считает, что после возвращения трех военных кораблей Украина отдаст российское судно "Норд".
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Политика
МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
Футбол
В Астрахани после футбольного матча произошла массовая драка
Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», после окончания футбольного матча «Волгарь» — «Легион-Динамо» произошла массовая драка.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Общество
Путин поддержал строительство моста через Лену
Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
«Яндекс» обновит «золотую акцию»
Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
Шоу-бизнес
Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе
Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Футбол
Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»
Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Общество
Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян
Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.
Экономика
В России продолжается заметный рост промышленного производства
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года.
Наука
Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу
Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Единоборства
Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.