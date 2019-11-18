Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.

с чего всё началось

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в середине недели характер погоды практически на всей территории страны резко изменится. В европейскую часть России будет поступать морозный воздух из-за Урала, туда он придет из-за антициклона, сформировавшегося в Сибири.

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

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