Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
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Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

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На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00
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Создатель Diablo II рассказал, почему Blizzard будет сложно сделать ремастер игры

Один из создателей оригинальной Diablo II Эрих Шефер рассказал, почему сомневается в способности Blizzard Entertainment сделать ремастер игры.
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Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
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В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
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Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

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Армия и оружие

ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»

Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

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Путин одобрил строительство моста через Лену

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Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

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Лолита раскрыла размер гонорара за выступление

Певица Лолита Милявская призналась, что получает за одно выступление от 40 тысяч евро.
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