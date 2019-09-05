Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до минус двух. А в Омской области вообще до минус пяти градусов. 6 и 7 сентября низкие температуры прогнозируются в Хакасии (до минус двух градусов), а в Иркутской области до минус трех.
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с чего всё началось
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.Российская газетавчера в 22:00
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