Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до минус двух. А в Омской области вообще до минус пяти градусов. 6 и 7 сентября низкие температуры прогнозируются в Хакасии (до минус двух градусов), а в Иркутской области до минус трех.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптики пообещали заморозки и мокрый снег в нескольких регионах

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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
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Европейская организация Euro NCAP показала на видео краш-тесты 7 автомобилей.
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Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
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В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

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"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
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AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Космос

Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль

Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.
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Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

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Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
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Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
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Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Вчера Ксения показала, как девочка решила исполнить танец для всей семьи под песню Егора Крида «Сердцеедка».
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