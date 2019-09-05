В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.

с чего всё началось

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

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