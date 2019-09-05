Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
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Хабиб Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Следует напомнить, что он отказался проводить открытую тренировку перед турниром UFC 242. Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября.
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Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
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Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
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Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье
Взгляд.ру вчера в 12:14
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В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
В Псковской области прошли масштабные учения десантников
Масштабные учения десантных войск прошли в Псковской области, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:48
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Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, выразил свою поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его намерениях вывести из Европейского союза свою страну.
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Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 02 сентября в 03:18