Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Так, 6 и 7 числа в Поволжье, Оренбургской области температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
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В Минздраве назвали основные факторы развития рака

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В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

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Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

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Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

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