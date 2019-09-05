В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.

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Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Так, 6 и 7 числа в Поволжье, Оренбургской области температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов.

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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