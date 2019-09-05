Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Так, 6 и 7 числа в Поволжье, Оренбургской области температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов.
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с чего всё началось
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки. Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
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Финмаркет 02:22
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Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
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РИА Новости 02:09
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Станислав Поздняков рассказал о важности соглашения с НОК Японии
ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению.
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Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
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«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Армия и оружие
Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
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Экономика
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По данным Минздрава России, смертность трудоспособного населения на Дальнем Востоке на 21% превышает средние показатели по стране.
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Infinix представила в Индии свой новый бюджетный смартфон Hot 8.
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Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 09:54
Здоровье
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Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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Российская газета 02:35
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На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку
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В избавлении от аллергии помогут эфирные масла
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В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
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Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
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Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
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Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
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На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21