Общество

BFM.ruBFM.ruГидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
Разгар лета. Это такой нечасто встречающийся процесс.
— Роман ВильфандГазета.Ru вчера в 09:13

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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России

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Общество

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Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

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Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

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Армия и оружие

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