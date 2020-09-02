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По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.В источнике
С чего всё началось
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
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