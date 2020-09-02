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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.В источнике
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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
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РБК

Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

РБК19:45
RT на русском

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

RT на русском19:12
URA.Ru

Уралу пообещали заморозки

URA.Ru18:23
Газета.Ru

Температура упадет ниже нуля в ряде регионов России

Газета.Ru18:30
Российская газета

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Российская газета18:23
Lenta.ru

Россиянам пообещали заморозки

Lenta.ru19:11
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

РИА Новости18:08

Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

По данным на 2 сентября, в Италии умерли 35 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 8). Выздоровели 208 201 человек, за сутки этот показатель увеличился на 257 (днем ранее — на 291).
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В работе соцсети Instagram в России произошел сбой

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REGNUMвчера в 05:04
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