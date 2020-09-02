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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
Подробнее о событии
РБК

Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

РБК19:45
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

РИА Новости18:08
Lenta.ru

Россиянам пообещали заморозки

Lenta.ru19:11
Газета.Ru

Температура упадет ниже нуля в ряде регионов России

Газета.Ru18:30
Российская газета

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Российская газета18:23
URA.Ru

Уралу пообещали заморозки

URA.Ru18:23
RT на русском

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

RT на русском19:12

Гусеничный «Дракон»: чем примечателен советский ракетный танк ИТ-1

14 сентября 1964 года во время показа боевых возможностей комплекса "Дракон" высшему руководству страны ИТ-1 с ходу тремя ракетами с дистанции трех тысяч метров поразил одну за другой три движущиеся танковые мишени.
Российская газета03:55

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал партнеров России не спешить с оценками по поводу того, кому в России могло быть могло быть выгодно отравление оппозиционера Алексея Навального.
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ТАСС03:15
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известиявчера в 21:05
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ТАСС23:59