В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

Столица на Онего 20

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.