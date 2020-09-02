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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.В источнике
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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
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РБК

Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

РБК19:45
RT на русском

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

RT на русском19:12
Lenta.ru

Россиянам пообещали заморозки

Lenta.ru19:11
Газета.Ru

Температура упадет ниже нуля в ряде регионов России

Газета.Ru18:30
Российская газета

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Российская газета18:23
URA.Ru

Уралу пообещали заморозки

URA.Ru18:23
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

РИА Новости18:08

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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В МФТИ исследовали перенос пресной воды в Арктике

Авторы работы исследовали распространение плюма Оби — Енисея из Карского моря в море Лаптевых через узкий пролив Вилькицкого, расположенный между архипелагом Северная Земля и полуостровом Таймыр, а также распространение плюма Лены из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море через узкие проливы Дмитрия Лаптева и Санникова.
Naked Science06:17

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Завершено дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его 78-летней тещи Маргариты Бутаковой — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат».
Коммерсантъ06:39
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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