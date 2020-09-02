В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
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По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передавало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.В источнике
Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается.
С чего всё началось
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
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