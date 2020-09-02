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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон. Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передавало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

Отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

Температура упадет ниже нуля в ряде регионов России

Газета.Ru18:30
RT на русском

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

RT на русском19:12
Lenta.ru

Россиянам пообещали заморозки

Lenta.ru19:11
РБК

Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

РБК19:45
Российская газета

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Российская газета18:23
URA.Ru

Уралу пообещали заморозки

URA.Ru18:23
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

РИА Новости18:08

«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
3DNewsвчера в 10:01

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Фильмы о войне покажут амурчанам на площадках под открытым небом

Фильм С.Бондарчука "Судьба человека" (12+) и документальную ленту С.Майорова "Простые главные слова" (12+) покажут на открытых площадках и в зрительных залах городских, районных, сельских центров и домов культуры.
Телепортвчера в 01:37
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Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ruвчера в 09:15
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Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

США будут ухудшать отношения с Россией, если Москва решится на «открытое силовое вмешательство» в Белоруссии, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Коммерсантъ19:42

Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новостивчера в 07:48
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