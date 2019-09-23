Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю. Об этом 23 сентября рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, среднесуточная температура составит всего 6–7 градусов.
Читать в источнике
Оценить511
с чего всё началось
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
iReactor вчера в 19:46
Происшествия
Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей
Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Спорт
Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Шоу-бизнес
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
ФАН 03:08
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Путешествия
Банкротство Thomas Cook на затронуло принадлежащий ему «Библио-Глобус»
Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не сказалось на работе принадлежащей ему российской компании "Библио-Глобус", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе турфирмы.
Интерфакс 06:03
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
РИА Новости 01:50
Происшествия
Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК
В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
РИА Новости 05:52
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика
Нарышкин назвал чушью расследование о всемогущей российской разведке
На просьбу журналиста прокомментировать расследование портала Yahoo News, Нарышкин назвал «чушью» звучавшие там заявления.
Lenta.ru 06:05
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Футбол
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси»
Несмотря на конфуз в Неаполе, где "красные" уступили в рамках Лиги чемпионов "Наполи", команда продолжает блистать на внутренней арене - в этом сезоне "мерсисайдцы", в прошедшем туре одолевшие "Челси", как никогда близки к победе в чемпионате Англии.
Газета.Ru 04:54
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Авто
Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Новый Suzuki Jimny продается в России в двух комплектациях – GX и GLX – по цене от 1359000 до 1569000 рублей.
Автоновости дня 06:30
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Экономика
Более 8 млн новых кредитных карт выдано в РФ с начала 2019 года
В России за восемь месяцев 2019 года выдано 8,05 млн новых кредитных карт.
REGNUM 05:40
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом.
ТАСС 01:05
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.
РБК 06:23
Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Общество
РКН требует ограничить доступ к странице с оскорблением флага России
"Роскомнадзор через Единый реестр запрещенной информации направил операторам связи требование ограничить доступ на территории России к странице интернет-портала HyperComments, на которой содержится изображение, оскорбляющее государственный флаг Российской Федерации", - говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 20 сентября в 10:34