Общество
РБКВ Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
Вильфанд добавил, что температура будет выше нормы примерно на 5 градусов в центре европейской России, а южнее — на 6–7 градусов. По словам Вильфанда, в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье температура будет доходить до плюс 37–39 градусов.
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с чего всё началось
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром.Российская газетавчера в 22:05
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Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:45
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Футбол
Чалов, скорее всего, пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы колена
Как сообщает Sport24, травма колена, полученная в матче прошлого тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), скорее всего, не позволит форварду принять участие в игре против «Ахмата».
Sports.ru 07:11
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Кино
Гильдия киноактеров запретила съемки в проекте Майкла Бэя
В официальном предупреждении сообщается: Производители фильма «Певчая птица» не смогли завершить процесс подписания соглашения с Гильдией киноактеров.
Popcornnews.ru 05:15
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Политика
Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Общество
Бастрыкин сообщил о ведении новых дел по преступлениям нацизма
«Противодействие героизации нацизма одна из целей нашей работы», — сказал Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Говорит Москва 05:48
Политика
Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс
Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
Здоровье
На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19
Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:39
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу
Профсоюз издания «Ведомости» выдвинул новому владельцу, уральскому медиаменеджеру Ивану Еремину ряд требований.
URA.Ru 07:44
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
Общество
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Общество
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:43
Единоборства
Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко и назвал его пирожком
Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее пообещал "вбить его лысую голову в настил".
РИА Новости 06:59
Культура
Скончался старейший актер театра Российской Армии Александр Петров
ИА Красная Весна 06:35
Футбол
Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR
Футболист "Спартака" Николай Рассказов в негативном ключе отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Газета.Ru 05:00
Общество
Первый в мире памятник курьерам установили в Москве
Мослента 06:20
Общество
101 человек заболел коронавирусом в Саратовской области за сутки
На 3 июля в Саратовской области у 6 746 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 3 680 человек, в том числе 111 пациентов за сутки побороли недуг.
Kursk.com 02:56
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18
Здоровье
Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.
Национальная служба новостей 05:03