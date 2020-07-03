Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

Вильфанд добавил, что температура будет выше нормы примерно на 5 градусов в центре европейской России, а южнее — на 6–7 градусов. По словам Вильфанда, в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье температура будет доходить до плюс 37–39 градусов.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром.
Российская газетавчера в 22:05

Подробнее о событии

Сильнейшие жара и грозы ожидаются в России

Телеканал 360°06:33

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

RT на русском02:26

Россиян предупредили об экстремальной погоде

Lenta.ruвчера в 23:37

Синоптик рассказала об опасной погоде в ближайшие дни в России

Московский Комсомолецвчера в 23:33

На Россию идет экстремальная жара и сильнейшие грозы

URA.Ruвчера в 23:22

В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре

РИА Новостивчера в 22:51

Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Российская газетавчера в 22:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
7,1K
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
557
Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:45
91
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
3,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
917
Футбол

Чалов, скорее всего, пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы колена

Как сообщает Sport24, травма колена, полученная в матче прошлого тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), скорее всего, не позволит форварду принять участие в игре против «Ахмата».
Sports.ru 07:11
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
19
Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
11
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,1K
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
130
Кино

Гильдия киноактеров запретила съемки в проекте Майкла Бэя

В официальном предупреждении сообщается: Производители фильма «Певчая птица» не смогли завершить процесс подписания соглашения с Гильдией киноактеров.
Popcornnews.ru 05:15
Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
1K
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
463
Политика

Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
3
Общество

Бастрыкин сообщил о ведении новых дел по преступлениям нацизма

«Противодействие героизации нацизма одна из целей нашей работы», — сказал Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Говорит Москва 05:48
14
Политика

Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс

Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
40
Здоровье

На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19

Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:39
5
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество

Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу

Профсоюз издания «Ведомости» выдвинул новому владельцу, уральскому медиаменеджеру Ивану Еремину ряд требований.
URA.Ru 07:44
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
40
Общество

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
66
Общество

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:43
38
Единоборства

Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко и назвал его пирожком

Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее пообещал "вбить его лысую голову в настил".
РИА Новости 06:59
Культура

Скончался старейший актер театра Российской Армии Александр Петров

ИА Красная Весна 06:35
Футбол

Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR

Футболист "Спартака" Николай Рассказов в негативном ключе отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Газета.Ru 05:00
Общество

Первый в мире памятник курьерам установили в Москве

Мослента 06:20
5
Общество

101 человек заболел коронавирусом в Саратовской области за сутки

На 3 июля в Саратовской области у 6 746 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 3 680 человек, в том числе 111 пациентов за сутки побороли недуг.
Kursk.com 02:56
1,2K
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18
216
Здоровье

Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.
Национальная служба новостей 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное