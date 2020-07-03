Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром.

с чего всё началось

Вильфанд добавил, что температура будет выше нормы примерно на 5 градусов в центре европейской России, а южнее — на 6–7 градусов. По словам Вильфанда, в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье температура будет доходить до плюс 37–39 градусов.

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

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