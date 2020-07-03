Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. Осадки местами возможны и в субботу, будет ещё жарче.
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с чего всё началось

Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром.
Российская газетавчера в 22:05

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В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

RT на русском02:26

Синоптик предупредил об «опасной погоде» в регионах России

Life.ruвчера в 23:56

Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Российская газетавчера в 22:05

Синоптик рассказала об опасной погоде в ближайшие дни в России

Московский Комсомолецвчера в 23:33

На Россию идет экстремальная жара и сильнейшие грозы

URA.Ruвчера в 23:22

В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре

РИА Новостивчера в 22:51

Россиян предупредили об экстремальной погоде

Lenta.ruвчера в 23:37
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях Сергей Шнуров опубликовал романтическое видео с супругой Ольгой Абрамовой.
Экспресс газета 01:01
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Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
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Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
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Гаджеты

LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток

Piter.tv 01:32
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:53
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Футбол

«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Футбол

ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч

Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.
REGNUM 04:26
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой

В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Авто

Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи

На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
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Политика

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели вчера в 11:49
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Политика

США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
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Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK 03:16
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Авто

Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga

Bentley утверждает, что модель Bentayga Speed на базе W12 и гибридная версия, вероятно, с двигателем V6, будут доступны в конце этого года.
32CARS.ru 01 июля в 05:07
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов нежно поздравил бывшую жену с днем рождения

40-летний Эмин Агаларов посвятил трогательный пост 35-летней Лейле Алиевой.
Passion.ru вчера в 18:16
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Общество

Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
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Космос

Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны

Большая Азия 01 июля в 19:44
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Гаджеты

OnePlus выпустила линейку бюджетных телевизоров на Android TV

Компания OnePlus представила новую линейку телевизоров, в которую вошли три модели: OnePlus TV Y1 HD, OnePlus TV Y1 Full HD и OnePlus TV U1 4K.
Деловое.ТВ вчера в 13:54
Общество

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов

Черкесск, 3 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали пять членов экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 03:16
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок «Бригады»

Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок криминального телесериала "Бригада", выходившего в 2002 году.
РИА Новости вчера в 10:05
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Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
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Как работают Яндекс.Новости?
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