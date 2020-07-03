Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром.

с чего всё началось

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. Осадки местами возможны и в субботу, будет ещё жарче.

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