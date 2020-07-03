Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. Осадки местами возможны и в субботу, будет ещё жарче.
Читать в источнике
Оценить231
с чего всё началось
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром.Российская газетавчера в 22:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Футбол
Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити»
Sports.ru 03:04
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Жена Панайотова опубликовала редкое фото со дня рождения певца
Супруга певца Александра Панайотова — Екатерина Коренева, которая является его директором, опубликовала фотографию с супругом, отмечавшим день рождения 1 июля.
ФАН вчера в 07:14
Происшествия
Погибшему в ДТП на проспекте Московском брянцу оторвало обе ноги
Наш Брянск.Ru 02:30
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Здоровье
Невролог назвал причины возникновения мигрени
Сильный запах духов, чувство голода, а также продукты с тирамином, например, сыр, шоколад и копчености могут стать причиной мигрени.
Доктор Питер 02:58
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ не должен играть в пять защитников»
После матча с «Зенитом» появилась новость, что у нас будет новый главный тренер. Потом официальный сайт «Крыльев Советов» объявил об этом.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК вчера в 14:06
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 01 июля в 09:02
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество
Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout
Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной».
РБК вчера в 19:06
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
Космос
Астрономы обнаружили на поверхности Бетельгейзе гигантские пятна
Evo-rus.com 02:55
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Политика
Мировые лидеры поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко получил многочисленные поздравления от лидеров разных стран.
Общественная служба новостей вчера в 15:49
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Общество
Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы
В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
Lenta.ru 02:58