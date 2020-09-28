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РИА Новости
РИА Новости 

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.В источнике
С чего всё началось
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте
 Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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РБК

Метеорологи рассказали о температурных аномалиях предстоящей зимы

РБК07:47
Известия

В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России

Известия06:14
Газета.Ru

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Газета.Ru04:50
ТАСС

Синоптики пообещали россиянам холодный февраль в 2021 году

ТАСС06:05
URA.Ru

Синоптики предсказали России аномальную зиму

URA.Ru04:04
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России

РИА Новости03:30
Интересант

Хотите верьте - хотите нет: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму и начало весны

Интересантвчера в 14:19

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева
BFM.ru06:47
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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