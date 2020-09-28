В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Смотрите также
Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
В Башкирии осудили супругов, укравших из банка 25 миллионов рублей
Асмус показала грудь в эротическом видеочате для фильма «Китобой»
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Мясников из «Уральских пельменей» удивил подписчиков новой внешностью
В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии
Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
Айзу Анохину задержали в аэропорту по подозрению в контрабанде оружия
Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост
В Белоруссии 1 октября начнут вакцинацию добровольцев от коронавируса
АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.В источнике
С чего всё началось
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте
Гидрометцентра.
Подробнее о событии
Хотите верьте - хотите нет: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму и начало весны
Интересантвчера в 14:19