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РИА Новости
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.В источнике
С чего всё началось
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте
 Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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Метеорологи рассказали о температурных аномалиях предстоящей зимы

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В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России

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Хотите верьте - хотите нет: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму и начало весны

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Синоптики пообещали россиянам холодный февраль в 2021 году

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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева
BFM.ru06:47
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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