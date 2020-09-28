В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
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Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.В источнике
С чего всё началось
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте
Гидрометцентра.
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Хотите верьте - хотите нет: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму и начало весны
Интересантвчера в 14:19