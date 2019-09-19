Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Холодная погода сохранится в Московском регионе в начале новой недели

РИАМО11:44

На выходных москвичей ждет мокрый снег

Вести Подмосковья06:01

Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье

Агентство Москва04:40

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

ТАСС05:20

Синоптики пообещали москвичам дождь и мокрый снег

Москва 2405:12

Мокрый снег ожидается в столичном регионе 22 сентября

Вечерняя Москва05:05

Синоптики рассказали о похолодании в Москве

RT на русском06:36
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Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 17 сентября в 20:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Хоккей

СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС 14:42
Политика

В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
РИА Новости 10:40
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились

Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Интерфакс 12:39
Политика

Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Футбол

«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы

Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Происшествия

В Грозном загорелся торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
Вести.Ru 14:23
Политика

Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Политика

В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском 14:34
Политика

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 10:57
Музыка

Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире

Российская газета 11:06
Политика

Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Общество

В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Путешествия

Отели Антальи проверят на безопасность

Travel Russian News 09:54
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика

Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru 13:43
Происшествия

СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства

Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Технологии

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 13:43
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Авто

В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross

В России предыдущие версии кроссовера предлагаются в трех комплектациях. Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей.
RuNews24.ru 12:50
Происшествия

«Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу

Коммерсантъ 11:36
Кино

Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом

На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
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