Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество
После выхода из колонии Кокорин потратил в ресторане 73 тысячи рублей
Петербургский дневник 06:52
Происшествия
Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43
Энергетика
Нефть подорожала на 15% после атаки на НПЗ Саудовской Аравии
Взгляд.ру 16 сентября в 14:23
Происшествия
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 16:49
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по газу отметил сближение позиций стран, сообщает «РИА Новости».
РБК 14:14
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Кино
Во Владивостоке назвали победителей кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Целую неделю фестиваль "Меридианы Тихого" собирал зрителей Владивостока в залах кинотеатра "Океан", показав около двухсот игровых, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из России и еще 48 стран Тихоокеанского бассейна.
Российская газета 06:47
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ 17 сентября в 02:32
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Центр вирусологии «Вектор» оценил опасность взрыва
Взрыв во время подготовки к малярным работам в корпусе центра вирусологии «Вектор» в Новосибирской области не создал опасности распространения вирусов, так как никаких работ с биологическим материалом в корпусе не проводилось, сообщается на сайте учреждения.
Sibnet Новости 16 сентября в 22:51
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Общество
Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Национальный родительский комитет обратился в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательный Единый государственный экзамен и Основной экзамен по иностранному языку, сообщает RT.
Мой Брянск вчера в 03:19
Происшествия
Разбивший машину олигарха рабочий стал банкротом
В Челябинске признан банкротом рабочий, который разбил машину бизнесмена Александра Аристова и не смог выплатить назначенные судом более 3 млн рублей.
REGNUM 14:46
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол
Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе
ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
Известия 17:01
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Футбол
«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play
Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43