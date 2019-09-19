Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

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