Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

«Снег тоже ещё может быть, но пока не будем торопиться», — добавил он. Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже.
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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

RT на русскомвчера в 21:09

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

BFM.ruвчера в 20:46
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Путин предложил передать часть полномочий президента России парламенту

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России Государственной думе.
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Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
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Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
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Газета.Ru 01:48
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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
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Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 вчера в 21:53
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Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
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Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
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Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Политика

Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новости 00:11
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета вчера в 04:31
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Малышева назвала «самый хороший» рак

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
Lenta.ru вчера в 22:03
Политика

Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине

Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

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Известия вчера в 18:01
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Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Газета.Ru вчера в 05:56
Общество

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Японии

Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
Газета.Ru вчера в 20:04
Футбол

Полузащитник сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может стать игроком питерского «Зенита».
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На Сахалине женщину осудили на 12,5 лет за убийство годовалого ребенка

Тело ребенка обнаружили в мусорном контейнере На Сахалине женщина признана виновной в убийстве малолетней девочки, а её сожитель — в укрывательстве преступления.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
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«Apple» купила стартап в сфере искусственного интеллекта

Американская корпорация «Apple» купила технологическую компанию «Xnor».
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Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
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Весь мир отмечает день «The Beatles»

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
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Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

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Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Россиянина, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадировали из Австрии в Россию.
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Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
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Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед очным поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
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Стартовали продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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