МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже.

с чего всё началось

«Снег тоже ещё может быть, но пока не будем торопиться», — добавил он. Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

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