Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
«Снег тоже ещё может быть, но пока не будем торопиться», — добавил он. Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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с чего всё началось
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже.РИА Новостивчера в 21:16
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Происшествия
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Политика
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Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина
КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Футбол
Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера
Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Политика
Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Политика
Медведев останется во главе партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Политика
Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал «подождать», когда отвечал на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении политика «посадить» Соловьева и «расстрелять» его.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
Западные СМИ оценили Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Происшествия
Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе
Напомним, ранее сообщалось об инциденте "со стрельбой в одном из подмосковных кафе", в ходе которого Народный артист РФ был ранен - Серов отдыхал с друзьями в заведении и стал участником драки, закончившейся перестрелкой.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Гаджеты
Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор
Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
Происшествия
В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании
Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.