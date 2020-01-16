Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

«Снег тоже ещё может быть, но пока не будем торопиться», — добавил он. Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже.
РИА Новостивчера в 21:16

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Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали похолодание в России в феврале

АБН02:44

Россиянам рассказали о грядущем похолодании

Lenta.ru00:44

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

BFM.ruвчера в 20:46

Морозный февраль пообещали россиянам синоптики

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Вильфанд: февраль в России будет холоднее января

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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

RT на русскомвчера в 21:09

Вильфанд заявил, что в феврале Россию ждет похолодание

ФАНвчера в 23:53
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Происшествия

10-летняя девочка пропала в Новосибирской области

ЧС-ИНФО 01:57
Происшествия

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК вчера в 22:48
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина

КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
RT на русском 03:19
Политика

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газета вчера в 22:57
Футбол

Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера

Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Rostov gazeta 02:24
Политика

Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
DixiNews 02:05
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Московский Комсомолец 03:16
Политика

Медведев останется во главе партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Национальная служба новостей вчера в 12:11
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 14 января в 07:45
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск вчера в 03:10
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Lenta.ru 03:33
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Политика

Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал «подождать», когда отвечал на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении политика «посадить» Соловьева и «расстрелять» его.
Вечерняя Москва 00:11
Кино

Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
ИА InterMedia вчера в 14:20
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК вчера в 06:16
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Политика

Западные СМИ оценили Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Российская газета вчера в 20:00
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Напомним, ранее сообщалось об инциденте "со стрельбой в одном из подмосковных кафе", в ходе которого Народный артист РФ был ранен - Серов отдыхал с друзьями в заведении и стал участником драки, закончившейся перестрелкой.
Российская газета вчера в 04:31
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Гаджеты

Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор

Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
iXBT.com 02:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия

В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:45
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском вчера в 16:07
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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