Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют повышение температуры до +22 °С в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет летнее тепло

Тепло начнет постепенно возвращаться в столичный регион уже в начале следующей недели. В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов, а по области - даже до плюс 20, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТК Звездавчера в 06:48

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В Москве в понедельник ожидается переменная облачность

ТАССвчера в 23:12

Тепло придет в Москву и Подмосковье в последние три дня мая. А лету предсказали «неоднородность»

Телеканал 360°23 мая в 05:48

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Газета.Ruвчера в 15:16

В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придёт летнее тепло

News.ruвчера в 08:10

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет летнее тепло

ТК Звездавчера в 06:48

В Гидрометцентре прогнозируют повышение температуры до +22 °С в Москве

RT на русскомвчера в 03:49

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 25 мая

Известия00:00
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
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Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
1,4K
Музыка

Сергей Лазарев разочаровался в карьере

Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru 23 мая в 03:46
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Происшествия

Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Культура

Netflix продлил испанский сериал «Элита» на четвёртый сезон

Игромания.ру 22 мая в 12:13
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
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Экономика

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
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Общество

112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки

Твой Иркутск вчера в 21:55
21
Общество

Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом

Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:08
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг

На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru вчера в 13:04
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК вчера в 23:00
Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета 23 мая в 23:00
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей

Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создали систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26
16
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
6
Общество

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
112
Общество

Где в Самарской области заболели коронавирусом

Еще у 62 жителей Самарской области, заболевших ОРВИ и пневмонией, диагностирована коронавирусная инфекция.
ГТРК Самара 23 мая в 04:09
160
Общество

На Южном Урале ожидаются грозы и град

Завтра на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с.
Челябинский обзор 23 мая в 09:41
Шоу-бизнес

Поклонники восхищаются красотой беременной жены хоккеиста Овечкина

В комментариях поклонники не скрывают своего восхищения красотой Настасьи.
Летидор вчера в 09:30
3
Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС вчера в 20:19
29
Здоровье

«Реальное» число зараженных коронавирусом в России назвал Мясников

Как рассказал в своем официальном Telegram-канале врач, представитель официального штаба по борьбе с COVID-19, телеведущий Александр Мясников, из всех тех заболевших, которые считаются таковыми в официальном порядке, 200 000 не больны.
Live24 вчера в 01:32
707
Здоровье

В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе

Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
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