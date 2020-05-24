Тепло начнет постепенно возвращаться в столичный регион уже в начале следующей недели. В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов, а по области - даже до плюс 20, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.

В Гидрометцентре прогнозируют повышение температуры до +22 °С в Москве

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