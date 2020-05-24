Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют повышение температуры до +22 °С в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.
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Тепло начнет постепенно возвращаться в столичный регион уже в начале следующей недели. В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов, а по области - даже до плюс 20, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТК Звездавчера в 06:48
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Тепло придет в Москву и Подмосковье в последние три дня мая. А лету предсказали «неоднородность»
Телеканал 360°23 мая в 05:48
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:50, Ашберн
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На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru вчера в 13:04
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Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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РБК вчера в 23:00
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
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Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Российская газета вчера в 23:22