с чего всё началось

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Общество Рособрнадзор предложил ввести контрольные по истории для выпускников Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на встрече рабочей группы по совершенствованию нового учебно-методического комплекса сообщил о предложении ввести обязательные контрольные работы по истории для выпускников школ.

Религия Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.