Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По его словам, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской части РФ, где возможен дефицит осадков, и Западной Сибири, где ожидается их избыток, передаёт «Интерфакс».News.ru07:02
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Происшествия
Двух россиянок с детьми задержали на границе Сирии и Турции
На границе Сирии и Турции задержали двух россиянок, которые могли быть связаны с террористической организацией "Исламское государство".
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
Происшествия
Охотник под Калугой подстрелил подводного коллегу, приняв за бобра
Житель Московской области в темное время суток в гидрокостюме черного цвета занимался подводной охотой.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Россияне назвали средний размер желаемой пенсии
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК Вагнера
В африканском государстве Мозамбик погибли пятеро российских наемников, которые состояли в частной военной компании Вагнера.
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Общество
Рособрнадзор предложил ввести контрольные по истории для выпускников
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на встрече рабочей группы по совершенствованию нового учебно-методического комплекса сообщил о предложении ввести обязательные контрольные работы по истории для выпускников школ.
Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Религия
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019, прошедшего в Екатеринбурге.