Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По его словам, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской части РФ, где возможен дефицит осадков, и Западной Сибири, где ожидается их избыток, передаёт «Интерфакс
».
News.ru07:02

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В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму

Российская газета09:00

В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму

РИА Новости08:10

Синоптики предрекли россиянам «розовую зиму»

BFM.ru06:37

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

RT на русском08:02

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Агентство Москва06:42

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Интерфакс06:39

В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму

РБК08:07
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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