На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что теплый октябрь с температурой выше климатической нормы может ожидаться в Архангельской области, Ненецком округе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Гидрометцентр рассказал о погоде в октябре

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