Общество
iReactorГидрометцентр рассказал о погоде в октябре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что теплый октябрь с температурой выше климатической нормы может ожидаться в Архангельской области, Ненецком округе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
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с чего всё началось
На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.Российская газетавчера в 22:00
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Экономика
Подразделение Thomas Cook в Швеции продолжит свою работу
Старейший британский туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации.
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Политика
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Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил три года колонии
Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Происшествия
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Общество
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Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Происшествия
Педофил похитил 5-летнюю девочку из детсада и изнасиловал в Марий Эл
В Республике Марий Эл педофил, который похитил ребенка из детского сада, предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Московский Комсомолец 04:28
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 100 килограммов
После потери лишних килограммов Джессика помолодела лет на 15.
Popcake 07:42
Происшествия
Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии
Российская газета 07:55
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России
Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Политика
Зеленский опубликовал фото с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика
Правительство Украины утвердило законопроект о рынке земли
Кабинет министров Украины утвердил законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 07:37
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Гаджеты
Казань вошла в топ-10 самых активных регионов по продажам новых iPhone
Казанцы в числе первых смогли заполучить новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу 20 сентября.
Kazanfirst.ru 07:57
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь
Ранее стало известно, что сегодня пришедшая в сознание Заворотнюк написала завещание. Родные привели в палату к артистке нотариуса.
7Дней.ру 08:20
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин заявил о проблемах при подготовке к отопительному сезону
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые регионы страны столкнулись с рядом проблем во время подготовки к отопительному сезону.
УтроNews 09:21
Армия и оружие
Bloomberg узнал об участии ЧВК Вагнера в боях в Ливии
Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии.
Ведомости 08:32
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43