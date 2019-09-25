На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

с чего всё началось

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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