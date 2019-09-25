Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.
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