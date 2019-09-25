Общество
Общественное телевидение РоссииВ Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.Российская газетавчера в 22:00
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Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Происшествия
Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым
Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе.
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Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
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Кино
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Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
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Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:34
Футбол
Ребров сыграет за «Спартак» в матче с «КАМАЗом»
Главный тренер Спартака Олег Кононов определился с составом команды на матч 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом.
Советский спорт 10:38
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым
Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.
Киноафиша России 10:43
Политика
Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РЕН ТВ 09:50
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Происшествия
В Донецке на заводе произошёл пожар
Сотрудники МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики развернули оперативный мобильный штаб по ликвидации крупного пожара, который произошёл в Куйбышевском районе Донецка на территории бывшего завода алюминиевых профилей.
RT на русском 09:44
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Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
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При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси
«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Политика
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
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Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Шоу-бизнес
Певица Алла Пугачева нарисовала портрет младшей дочери
Певица Алла Пугачева нарисовала портрет своей младшей дочери Елизаветы Галкиной. Этот процесс запечатлел на камеру ее супруг Максим Галкин.
Актуальные Новости 03:02
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки об индивидуализации ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который был внесен правительством РФ.
ТАСС 04:58