Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2 — 4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

ТАССвчера в 17:12
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
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Единоборства

Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи

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Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым

Именно поэтому поклонники певицы не исключают возможность романа с Кириллом Андреевым.
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Авто

Peugeot 308 получил незначительное обновление

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CarsWeek.ru 11 июня в 03:16
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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

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Москва 24 11 июня в 04:21
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Футбол

Роббен тренируется на базе «Баварии»

Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проводит тренировки на базе мюнхенского клуба.
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Футбол

Валенсия — Леванте 1:1

Матч ТВ вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

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Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

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Общество

В России за сутки выявили 8706 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
ФАН 03:48
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Общество

В Коми еще 156 человек заболело коронавирусом

Число зараженных перевалило за две тысячи В Республике Коми официально подтверждено еще 156 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Сыктывкар 03:58
Армия и оружие

Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»

Военное дело 03:08
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
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Шоу-бизнес

Настя Каменских научила подписчиков приседать

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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
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Происшествия

В Челябинской области умерли пять человек с коронавирусом

Челябинск, 13 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались сразу пять пациентов с короанвирусом.
REGNUM 02:53
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Общество

Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Экономика

Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
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Происшествия

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Не менее 40 человек эвакуировали из больницы имени Семашко в Орле после возгорания в рентгенкабинете, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:06
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Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
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Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

Коммерсантъ вчера в 15:35
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Общество

На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки

На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки.
Газета.Ru 02:53
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