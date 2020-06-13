Общество
REGNUMВ Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2 — 4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить247
с чего всё началось
Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 17:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Синоптики предупредили об аномальной жаре в европейской части России
Комсомольская правдавчера в 18:38
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Единоборства
Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.
Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым
Именно поэтому поклонники певицы не исключают возможность романа с Кириллом Андреевым.
Территория новостей 03:17
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Авто
Peugeot 308 получил незначительное обновление
Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru 11 июня в 03:16
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
Футбол
Роббен тренируется на базе «Баварии»
Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проводит тренировки на базе мюнхенского клуба.
Soccer.ru вчера в 12:07
Футбол
Валенсия — Леванте 1:1
Матч ТВ вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Автоновости дня вчера в 02:25
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
В России за сутки выявили 8706 случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
ФАН 03:48
Общество
В Коми еще 156 человек заболело коронавирусом
Число зараженных перевалило за две тысячи В Республике Коми официально подтверждено еще 156 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Сыктывкар 03:58
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 03:08
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Настя Каменских научила подписчиков приседать
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой.
Невские Новости вчера в 18:19
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
Происшествия
В Челябинской области умерли пять человек с коронавирусом
Челябинск, 13 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались сразу пять пациентов с короанвирусом.
REGNUM 02:53
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия вчера в 08:29
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар в рентгенкабинете
Не менее 40 человек эвакуировали из больницы имени Семашко в Орле после возгорания в рентгенкабинете, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:06
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 15:35
Общество
На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки
На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки.
Газета.Ru 02:53