Общество
REGNUMВ Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2 — 4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 17:12
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