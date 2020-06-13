Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2 — 4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 17:12

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Синоптики рассказали, когда в европейской части России вновь будет тепло

Газета.Ru02:24

Синоптик назвал срок возвращения жаркой погоды в Москву

РБКвчера в 20:14

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

Известиявчера в 18:16

Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России

RT на русскомвчера в 19:31

Синоптики предупредили об аномальной жаре в европейской части России

Комсомольская правдавчера в 18:38

Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Россию

РЕН ТВвчера в 21:03

В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

ТАССвчера в 17:12
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

РИА Новости 02:21
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после ДТП

РИА Новости вчера в 17:27
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
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Общество

Союз пивоваров рассказал о предпочтениях россиян

Бриман, говоря о предпочтениях россиян, отметил, что в РФ сократилось количество специальных сортов пива на рынке.
iReactor 01:48
Общество

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

BFM.ru вчера в 22:38
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Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

РЕН ТВ вчера в 18:57
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Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм высказалась по видеообращению Ефремова

ИА Красная Весна 02:35
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Происшествия

Пожар на газопроводе в Омске потушили

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная.
РИА Новости вчера в 12:46
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Политика

В США предложили ввести новые санкции против России

По мнению авторов доклада, необходимо наложить вторичные санкции на компании, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект «о защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), который предполагает санкции против тех, кто связан с коррупцией.
ФедералПресс 10 июня в 21:31
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ 11 июня в 13:37
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
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Происшествия

Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков

Интерфакс вчера в 12:07
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Происшествия

В Афганистане при атаке боевиков погибли семь человек

REGNUM 01:50
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:58
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Общество

В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru вчера в 02:29
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Происшествия

Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова.
Свободная Пресса вчера в 23:37
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 11 июня в 07:27
1,8K
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Авто

Ателье Carlex Design доработало внедорожник Ford Ranger

Специалистами тюнинг-ателье Carlex Design предложен улучшенный вариант легендарного внедорожника под названием Ford Ranger.
Faktom вчера в 04:12
Наука

Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
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Футбол

Роббен провел тренировку на базе «Баварии»

Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.
Советский спорт вчера в 13:43
Кино

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru вчера в 17:46
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Футбол

Пасторе: «Неймар может достичь уровня Месси и Роналду»

Хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе высказался о своем бывшем одноклубнике Неймаре, с которым вместе играл за французский «ПСЖ».
Евро-футбол.ру 02:28
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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