Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре. "По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов".
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с чего всё началось

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Телеканал 360°05:32

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Синоптики рассказали, когда россиянам ждать тепла

Российская газета10:03

Вильфанд заявил, что бабье лето в европейской части России прогнозируется в октябре

ТАСС09:00

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

РИА Новости06:11

Синоптики пообещали россиянам теплые дни до конца 2019 года

Московский Комсомолец07:15

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

URA.Ru07:12

В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре

РБК08:51

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

Телеканал 360°05:32
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Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.
RT на русском 18:20
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки

REGNUM 19:38
Здоровье

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Политика

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 21 сентября в 17:33
Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия

В Таджикистане ранили двух российских военных

BFM.ru 21 сентября в 11:02
Происшествия

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

Известия 19:00
Общество

Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек

Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ 09:56
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес

Опухоль Заворотнюк назвали неоперабельной

Информацию о неоперабельной опухоли распространяют различные СМИ.
Gazeta.SPb 15:34
Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Авто

Появились «живые» фото новой Hyundai Creta

Продажи Hyundai Creta/ix25 нового поколения стартуют только в октябре текущего года, но первые товарные автомобили уже начали поступать в автосалоны официальных дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 12:29
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Космос

Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной

Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Политика

Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму

Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Гаджеты

AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT

К сожалению, характеристики Radeon RX 5300 XT компания HP не раскрывает, за исключением того, что данная видеокарта обладает 4 Гбайт видеопамяти GDDR5.
3DNews 17:04
Экономика

В коммуналку россиян предложили включить новый платеж

По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.
Амур.инфо 20 сентября в 22:27
Кино

Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 20:06
Политика

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Политика

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
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Культура

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
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