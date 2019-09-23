Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре. "По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов".
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с чего всё началось

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Телеканал 360°05:32

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Синоптики рассказали, когда россиянам ждать тепла

Российская газета10:03

Вильфанд заявил, что бабье лето в европейской части России прогнозируется в октябре

ТАСС09:00

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РБК08:51

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

URA.Ru07:12

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

РИА Новости06:11

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

Телеканал 360°05:32
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