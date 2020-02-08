Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов - два градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов, в четверг - до пяти градусов тепла.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

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