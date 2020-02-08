Общество

ТАССТАССВ Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов - два градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов, в четверг - до пяти градусов тепла.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:06

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В Москву придет «мрачноватая» оттепель

Lenta.ru04:04

Синоптики прогнозируют «мрачноватую оттепель» на следующей неделе в Москве

Mockva.ru00:33

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

ТАССвчера в 23:06

Москвичам пообещали «мрачную оттепель»

Известиявчера в 23:50

Синоптики предупредили москвичей о «мрачноватой» погоде на следующей неделе

Вечерняя Москвавчера в 23:45

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РЕН ТВвчера в 23:14

Вильфанд пообещал москвичам «мрачную оттепель»

News.ruвчера в 23:58
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Цены на топливо на АЗС в Белоруссии вновь подрастут на копейку

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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