Общество
ТАССВ Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов - два градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов, в четверг - до пяти градусов тепла.
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с чего всё началось
Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:06
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Синоптики предупредили москвичей о «мрачноватой» погоде на следующей неделе
Вечерняя Москвавчера в 23:45
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Здоровье
Перечислены пять игнорируемых признаков рака
Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
Игры
Следующая Call of Duty получила окно релиза
Технологии
Артём Здунов встретился с молодыми исследователями Дагестана
Как сообщили «Лезги газет» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, премьер-министр республики Артем Здунов провел встречу с дагестанскими молодыми исследователями.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01.
Общество
Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру
Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
Здоровье
В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев
В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии вновь подрастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с девятого февраля вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Хоккей
Олимпийская сборная России уступила Словакии на Kaufland Cup
Напомним, в первом матче турнира Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии (1:0). Российская команда заняла итоговое второе место на Kaufland Cup, набрав 3 очка по итогам двух встреч.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный
Самбурская добавила, что если тебе хорошо со своим избранником, то второй возлюбленный просто не появится.
Армия и оружие
Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек
Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.