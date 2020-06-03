Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
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Футбол
В чемпионате Италии в следующем сезоне могут изменить формат турнира
Если розыгрыш текущего сезона в Серии А затянется, формат следующего чемпионата изменится. Об этом сообщает La Repubblica.
Спорт-Экспресс 15:16
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника администрации города Свободный
Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.
Амур.инфо 03:30
Авто
Новый Ford Bronco испытали на бездорожье
Ещё пока не показанный новый Ford Bronco проверили на бездорожье.
SpeedMe вчера в 09:44
Здоровье
Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу
Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
Зори Табасарана 13:40
Общество
Сахалинская фирма отдала китайцам почти 7 млн рублей за товар, который не получила
Как сообщили в региональном ведомстве, островная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более 100 тысяч долларов США (около 6,7 млн рублей).
АСТВ 18:47
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Наука
Пыльца из болот помогла узнать древний климат Прикамья
Пыльца растений, которая скапливается на дне озер или болот, может служить одним из самых хороших индикаторов, с помощью которых ученые могут узнать о климате прошлого.
ТАСС Наука 07:33
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса
Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
REGNUM 12:37
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Игры
Не подписка, а «покупка на время»: Ubisoft рассказала о новой Trackmania
Париж, 2 июня 2020, 16:11 — REGNUM Ubisoft заявила, что новая игра серии Trackmania будет распространяться не по подписке, а по системе «покупки на определённый период времени».
REGNUM 09:11
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Гаджеты
AMD Ryzen 9 4900H оказался производительнее Intel Core i9-9980HK и i9-10980HK
AMD Ryzen 9 4900H работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,4 ГГц; базовая частота Intel Core i9-9980HK составляет 2,4 ГГц, при автоматическом разгоне она поднимается до 5 ГГц; свежий флагман Core i9-10980HK поколения Comet Lake работает в диапазоне 2,4–5,3 ГГц.
3DNews 09:30