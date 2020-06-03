Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
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Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

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ТК Звездавчера в 04:47
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
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Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.
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Ещё пока не показанный новый Ford Bronco проверили на бездорожье.
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Как сообщили в региональном ведомстве, островная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более 100 тысяч долларов США (около 6,7 млн рублей).
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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Армия и оружие

Турция заказала у России оружия на миллиард долларов

ТК Звезда 07:24
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
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Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

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Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

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Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
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Пыльца из болот помогла узнать древний климат Прикамья

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса

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Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
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Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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