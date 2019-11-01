Климатическая зима придет в Россию еще не скоро, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

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