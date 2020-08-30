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REGNUM
REGNUM

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают. Об этом он рассказал журналистам 30 августа.В источнике
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ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете.
ТАСС22:07
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RT на русском

В Гидрометцентре назвали сроки прихода бабьего лета

RT на русском04:22
Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления «бабьего лета»

Российская газета00:50
Lenta.ru

Россиянам напомнили о сроках наступления бабьего лета

Lenta.ru00:07
РБК

В Гидрометцентре назвали сроки прихода бабьего лета

РБК00:27
Московский Комсомолец

Синоптик рассказал, когда в Россию придет «бабье лето»

Московский Комсомолец22:44
News.ru

Синоптик назвал сроки прихода «бабьего лета»

News.ru22:28
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

ТАСС22:07

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ruвчера в 06:40
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РИА Новости05:51

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РБК05:04
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