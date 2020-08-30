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REGNUM
REGNUM

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают. Об этом он рассказал журналистам 30 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете.
ТАСС22:07
Подробнее о событии
Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления «бабьего лета»

Российская газета00:50
РБК

В Гидрометцентре назвали сроки прихода бабьего лета

РБК00:27
News.ru

Синоптик назвал сроки прихода «бабьего лета»

News.ru22:28
RT на русском

В Гидрометцентре рассказали о приходе бабьего лета

RT на русском23:22
Московский Комсомолец

Синоптик рассказал, когда в Россию придет «бабье лето»

Московский Комсомолец22:44
Lenta.ru

Россиянам напомнили о сроках наступления бабьего лета

Lenta.ru00:07
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

ТАСС22:07

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.
Коммерсантъ23:32
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
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