В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

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Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают. Об этом он рассказал журналистам 30 августа.