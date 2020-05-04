Общество
Lenta.ruРоссиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ.
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с чего всё началось
Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новости00:10
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Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
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Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
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NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Российская газета вчера в 22:40
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
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Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Хоккей
Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
Фонтанка.Ру вчера в 14:51
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Общество
В Тулуне установят пост для проверки цифровых пропусков
Дополнительный контрольный пункт заработает с 5 мая, уточнили в пресс-службе.
Байкал24 вчера в 22:48
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
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Происшествия
В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом
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Врач сравнил смертность от коронавируса и других инфекций
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» сравнил смертность от коронавируса и других инфекций и заболеваний.
Lenta.ru вчера в 22:20
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Специальный выпуск шоу «Маска» раскроет секреты участников
Wday.ru вчера в 03:38
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра автомобилей
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Автоновости дня 02 мая в 23:20
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Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
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Газета.Ru вчера в 20:03
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
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Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
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Газета.Ru 00:43
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Премьеру «Джона Уика 4» перенесли
Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
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Политика
Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.
Известия вчера в 23:09
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
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В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
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Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15