Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось

Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю

Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости00:10

Подробнее о событии

Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю

РИА Новости00:10

В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни

RT на русскомвчера в 21:58

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Lenta.ruвчера в 22:31

Синоптики дали предварительный прогноз на 9 мая для Европейской России

Известиявчера в 23:23

Гидрометцентр дал прогноз погоды на 9 мая в столице

Газета.Ruвчера в 23:11

Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе

РБКвчера в 23:40

В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» на следующей неделе

URA.Ruвчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
262
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
420
Происшествия

Самолет с больным коронавирусом 21-летним парнем приземлился на Алтае

Среди пассажиров был 21-летний парень, который плохо себя чувствовал. Оказалось, что он находился в контакте с больным COVID-19.
Регион online 00:05
3
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
264
Общество

Федор-ляльник: что запрещено делать 4 мая

4 мая на Руси жители выходили на улицу и, находясь лицом на запад, произносили заговоры.
Волгоградская правда 00:14
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
43
Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
49
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
2,4K
Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

Песня бывших участников The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра, никогда ранее не издававшаяся, выставлена на аукцион в Британии.
Известия вчера в 23:32
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
895
Хоккей

Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ

Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
Фонтанка.Ру вчера в 14:51
1
Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
230
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
3
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
2,1K
Общество

В Тулуне установят пост для проверки цифровых пропусков

Дополнительный контрольный пункт заработает с 5 мая, уточнили в пресс-службе.
Байкал24 вчера в 22:48
4
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
429
Происшествия

В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:35
11
Здоровье

Врач сравнил смертность от коронавируса и других инфекций

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» сравнил смертность от коронавируса и других инфекций и заболеваний.
Lenta.ru вчера в 22:20
Культура

Специальный выпуск шоу «Маска» раскроет секреты участников

Wday.ru вчера в 03:38
9
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра автомобилей

1 апреля 2020 года в России действуют новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 02 мая в 23:20
128
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
53
Происшествия

Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400

«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:44
13
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
679
Кино

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru вчера в 15:42
16
Политика

Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.
Известия вчера в 23:09
1
Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,4K
Общество

Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
1
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
135
Происшествия

В Минусинске жестоко убили врача-педиатра

Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
REGNUM вчера в 23:46
12
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное