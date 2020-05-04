Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ.

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