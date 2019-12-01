Общество

ТАССТАССВ Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время. Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:17

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Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
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Начиная с модели с приставкой Pro планшет стал поддерживать различные устройства и периферию: стилус Apple Pencil, клавиатура Apple Wireless Keyboard, адаптеры для подключения дисплея или телевизора и т.д.
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Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
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Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

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ТАСС вчера в 19:21
Общество

Трудовые книжки перейдут в электронный формат

По информации департамента труда и занятости населения Югры, с 1 января 2020 года работодатели обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.
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«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

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РИА Новости вчера в 06:44
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Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
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Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
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Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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