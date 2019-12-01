Общество
ТАССВ Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время. Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
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с чего всё началось
Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:17
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Гаджеты
Apple iPad отмечает свой 10-летний юбилей
Начиная с модели с приставкой Pro планшет стал поддерживать различные устройства и периферию: стилус Apple Pencil, клавиатура Apple Wireless Keyboard, адаптеры для подключения дисплея или телевизора и т.д.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
Общество
Трудовые книжки перейдут в электронный формат
По информации департамента труда и занятости населения Югры, с 1 января 2020 года работодатели обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.
Футбол
«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина
На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Общество
Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая
Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
Здоровье
Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80
За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Общество
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь
"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Финансы
Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной
В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Экономика
Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина
Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Здоровье
Ученые рассказали, кому необходимо регулярно пить кофе
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.