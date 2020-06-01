Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 232

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы. 2,5K

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Общество От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.

Происшествия В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. 24

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,3K

Общество Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса «Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ. 2

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 80

Футбол Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб. 1

Авто Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе. 4

Гаджеты Беспроводной принтер Xiaomi Mi Inkjet стоит $70 Китайская компания Xiaomi анонсировала принтер Mi Inkjet All-in-One, который уже доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 70 долларов США. 1

Хоккей «Амур» заключил новый контракт с Файзуллиным 26-летний хоккеист принял квалификационное предложение клуба и заключил новое соглашение сроком на два года.

Общество Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. 2