Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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с чего всё началось
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 17:17
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Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
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Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
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Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в Москве и России вырос
В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 04:22
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Происшествия
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Дочь мэра американского города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) Кьяра де Блазио оказалась среди протестующих, арестованных возле площади Юнион-сквер.
Известия 01:16
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество
От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек
За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Политика
Трамп анонсировал признание «Антифа» террористической организацией
Международное движение "Антифа" получит статус террористической организации, заявил президент США Дональд Трамп.
Народные новости 03:19
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Здоровье
В Свердловской области врачи выявили рекордные 283 случая коронавируса
За последние сутки в Свердловской области врачи подтвердили 283 случая коронавируса.
АиФ Урал 04:07
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе.
32CARS.ru 03:12
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Гаджеты
Беспроводной принтер Xiaomi Mi Inkjet стоит $70
Китайская компания Xiaomi анонсировала принтер Mi Inkjet All-in-One, который уже доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 70 долларов США.
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Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
REGNUM вчера в 15:05
Хоккей
«Амур» заключил новый контракт с Файзуллиным
26-летний хоккеист принял квалификационное предложение клуба и заключил новое соглашение сроком на два года.
Матч ТВ 01:59
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Авто
KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России
К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).
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Общество
Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России
В силу вступил закон о запрете взимания долгов с социальных выплат и пособий от государства.
Live24 04:03
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Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
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В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58