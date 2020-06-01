Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС17:17

Подробнее о событии

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

РЕН ТВ22:27

В Гидрометцентре рассказали, когда тепло вернется на Европейскую территорию России

ТАСС22:26

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

RT на русском20:15

Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло

РИА Новости21:38

Названы регионы, которые ожидает жаркий июнь

Аргументы и Факты20:20

Синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета

Москва 2411:55

Синоптики пообещали температуру в июне в пределах нормы

News.ru11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM 01:11
6,3K
Общество

Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года

Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
Толк 21:19
Политика

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс вчера в 20:30
1,1K
Наука

Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный

Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
37
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 18:39
6
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
184
Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
6
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
252
Здоровье

В Свердловской области нашли ещё 265 носителей коронавируса

Екатеринбург, 31 мая 2020, 11:19 — REGNUM В Свердловской области за сутки обнаружено 265 носителей коронавируса.
REGNUM 04:19
632
Общество

На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка

Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
ИА Красная Весна 22:49
1
Здоровье

На Камчатке к борьбе с коронавирусом привлекли медицину катастроф

С сегодняшнего дня к работе привлечена бригада медицины катастроф, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом правительстве.
Камчатка-Информ 21:55
Экономика

Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии

Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей.
UfaTime.ru 21:31
5
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,5K
Политика

Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа

Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа - оно было принято под давлением извне, искажает историю, стало одним из факторов начала распада СССР и дало иллюзию легитимности выхода из Союза Прибалтики.
РИА Новости 22:55
3
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1,1K
Космос

В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК 06:13
278
Политика

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
1
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
121
Общество

Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:11
814
Футбол

«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
Чемпионат 12:53
Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
173
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
142
Здоровье

Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье

У двух сотрудников детских садов в городах Находка и Лучегорск Приморского края диагностирован коронавирус, по факту инцидента будет проведено расследование, сообщает в понедельник, 1 июня, правительство региона.
Известия 22:58
2
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
1,2K
Общество

Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
2,5K
Армия и оружие

Сирия получила партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29

Речь идет о партии новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Об этом стало известно в субботу.
iReactor вчера в 12:27
1
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине

Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru 06:21
11
Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
63
Здоровье

Ученый предупредил о появлении нового «апокалиптического» вируса

Миру следует готовиться к появлению более опасного вируса, нежели COVID-19. Его можно назвать «апокалиптическим».
ФедералПресс 19:31
32
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное