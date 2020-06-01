Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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с чего всё началось
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС17:17
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Общество
Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года
Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
Толк 21:19
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс вчера в 20:30
Наука
Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный
Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Здоровье
В Свердловской области нашли ещё 265 носителей коронавируса
Екатеринбург, 31 мая 2020, 11:19 — REGNUM В Свердловской области за сутки обнаружено 265 носителей коронавируса.
REGNUM 04:19
Общество
На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка
Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
ИА Красная Весна 22:49
Здоровье
На Камчатке к борьбе с коронавирусом привлекли медицину катастроф
С сегодняшнего дня к работе привлечена бригада медицины катастроф, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом правительстве.
Камчатка-Информ 21:55
Экономика
Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии
Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей.
UfaTime.ru 21:31
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа - оно было принято под давлением извне, искажает историю, стало одним из факторов начала распада СССР и дало иллюзию легитимности выхода из Союза Прибалтики.
РИА Новости 22:55
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Космос
В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году
«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК 06:13
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
Общество
Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:11
Футбол
«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
Чемпионат 12:53
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Здоровье
Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье
У двух сотрудников детских садов в городах Находка и Лучегорск Приморского края диагностирован коронавирус, по факту инцидента будет проведено расследование, сообщает в понедельник, 1 июня, правительство региона.
Известия 22:58
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Армия и оружие
Сирия получила партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29
Речь идет о партии новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Об этом стало известно в субботу.
iReactor вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru 06:21
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
Здоровье
Ученый предупредил о появлении нового «апокалиптического» вируса
Миру следует готовиться к появлению более опасного вируса, нежели COVID-19. Его можно назвать «апокалиптическим».
ФедералПресс 19:31