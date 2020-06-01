Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

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