Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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с чего всё началось
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 17:17
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии
В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru вчера в 23:42
Политика
Рогозин ответил на шутку Илона Маска о «летающем батуте»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Rusvesna.su вчера в 11:25
Общество
Голосование по поправкам в Конституцию могут упростить
«КИ» писали, что из-за поправок к Конституции изменятся 98 федеральных законов.
Краснодарские известия 05:19
Происшествия
Экс-начальника дивеевской полиции осудили за автоподставу главы района
Как установил суд, в ноябре прошлого года подполковник МВД, испытывая неприязнь к главе Дивеевского района Сергею Кучину и желая добиться его отставки, организовал умышленное ДТП со служебным автомобилем Toyota Camry под управлением чиновника.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:10
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Общество
Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса
Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Политика
В Кремле назвали новую возможную дату отмены ограничений в России
Ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы.
News.ru вчера в 06:54
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Авто
Jeep начал продавать автомобили с доставкой на дом
Новые автомобили 06:34
Автоспорт
Мика Сало: Реверсивный старт стоит попробовать
При реверсивном старте больше страдают те, кто выступает лучше.
F1news.ru 04:19
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Происшествия
В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:49
Общество
Джон Джонс борется с вандалами на улицах Альбукерке
Отказавшись от титула UFC в полутяжелом весе, лучший в мире боец вне зависимости от весовой категории, Джон Джонс, переключился на борьбу с вандалами на улицах своего города.
FightTime.ru 05:06
Политика
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Здоровье
Российским лекарством от коронавируса начнут лечить с 11 июня
Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.
45.ru 06:01