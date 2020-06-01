Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 17:17

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Арктическая свежесть: какая погода ждет россиян в первую неделю лета

Москва 2405:40

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

РБКвчера в 21:56

Синоптик назвал регионы, которые ожидает жаркий июнь

News.ru01:17

Западная Сибирь в июне станет очагом жаркой погоды

REGNUM05:31

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

РЕН ТВвчера в 22:27

В Гидрометцентре рассказали, когда тепло вернется на Европейскую территорию России

ТАССвчера в 22:26

Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло

РИА Новостивчера в 21:38
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии

В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru вчера в 23:42
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Политика

Рогозин ответил на шутку Илона Маска о «летающем батуте»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Rusvesna.su вчера в 11:25
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Общество

Голосование по поправкам в Конституцию могут упростить

«КИ» писали, что из-за поправок к Конституции изменятся 98 федеральных законов.
Краснодарские известия 05:19
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Происшествия

Экс-начальника дивеевской полиции осудили за автоподставу главы района

Как установил суд, в ноябре прошлого года подполковник МВД, испытывая неприязнь к главе Дивеевского района Сергею Кучину и желая добиться его отставки, организовал умышленное ДТП со служебным автомобилем Toyota Camry под управлением чиновника.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:10
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Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Общество

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса

Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
2
Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
1,2K
Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
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Политика

В Кремле назвали новую возможную дату отмены ограничений в России

Ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы.
News.ru вчера в 06:54
2,4K
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Политика

Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
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Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
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Авто

Jeep начал продавать автомобили с доставкой на дом

Новые автомобили 06:34
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Автоспорт

Мика Сало: Реверсивный старт стоит попробовать

При реверсивном старте больше страдают те, кто выступает лучше.
F1news.ru 04:19
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
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Происшествия

В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ

Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:49
Общество

Джон Джонс борется с вандалами на улицах Альбукерке

Отказавшись от титула UFC в полутяжелом весе, лучший в мире боец вне зависимости от весовой категории, Джон Джонс, переключился на борьбу с вандалами на улицах своего города.
FightTime.ru 05:06
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Политика

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
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Здоровье

Российским лекарством от коронавируса начнут лечить с 11 июня

Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.
45.ru 06:01
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