Общество
РИА НовостиВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Читать в источнике
Оценить198
с чего всё началось
Совсем не повезло в нынешнем году Сибири - зима туда пришла рано, всерьез и надолго. Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на юге Западной Сибири в начале недели будет минус 11-16 ночью и минус 7-12 днем.Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: Гидрометецентр рассказал о погоде за неделю до Нового года
Национальная служба новостейвчера в 23:47
Температура за несколько дней до Нового года опустится ниже 40 градусов
Российская газетавчера в 21:00
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика
В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины
В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Общество
У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании
Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Политика
Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин
Здоровье
Автопарк медучреждений области пополнился новой техникой
Ключи от техники сегодня на площади революции глава региона передал сотрудникам медучреждений.
Здоровье
Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи
Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода не всегда и далеко не всем приносит пользу.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Политика
Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Армия и оружие
The National Interest рассказал об артиллерии России и США
Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая прокомментировала новый брак Евгения Петросяна
Максим Галкин поинтересовался у Дубовицкой о ее отношении к неравным бракам, на что та ответила, что знает женщин, решившихся на такое.
Футбол
Роналду снял медаль после поражения в матче за Суперкубок Италии
Экономика
FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы
Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 году номера Трамп и Зеленский устроили потасовку на Красной площади.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Общество
«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России
Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Футбол
Гвардиола: на данный момент догнать «Ливерпуль» в АПЛ нереально
Если „Ливерпуль“ потеряет очки в нескольких играх, а мы будем постоянно выигрывать, может что-то получиться.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.