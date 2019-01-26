Совсем не повезло в нынешнем году Сибири - зима туда пришла рано, всерьез и надолго. Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на юге Западной Сибири в начале недели будет минус 11-16 ночью и минус 7-12 днем.

с чего всё началось

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

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