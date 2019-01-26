Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Температура за несколько дней до Нового года опустится ниже 40 градусов

Совсем не повезло в нынешнем году Сибири - зима туда пришла рано, всерьез и надолго. Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на юге Западной Сибири в начале недели будет минус 11-16 ночью и минус 7-12 днем.
Российская газетавчера в 21:00

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На Урале значительно похолодает перед Новым годом

URA.Ruвчера в 22:43

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

RT на русском00:00

Новости за ночь: Гидрометецентр рассказал о погоде за неделю до Нового года

Национальная служба новостейвчера в 23:47

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Известиявчера в 23:02

Синоптики сообщили о погоде в России в предновогоднюю неделю

РБК00:38

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

РИА Новостивчера в 22:06

Температура за несколько дней до Нового года опустится ниже 40 градусов

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика

В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины

В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
REGNUM 00:34
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
Общество

У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Политсовет вчера в 23:56
Политика

Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин

Деловой квартал (Красноярск) вчера в 21:20
Здоровье

Автопарк медучреждений области пополнился новой техникой

Ключи от техники сегодня на площади революции глава региона передал сотрудникам медучреждений.
СеверИнформ 20 декабря в 11:42
Здоровье

Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи

Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Южный Федеральный вчера в 22:43
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода не всегда и далеко не всем приносит пользу.
ФАН 01:46
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru 21 декабря в 05:18
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Армия и оружие

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
RT на русском 21 декабря в 21:19
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая прокомментировала новый брак Евгения Петросяна

Максим Галкин поинтересовался у Дубовицкой о ее отношении к неравным бракам, на что та ответила, что знает женщин, решившихся на такое.
Актуальные Новости вчера в 00:55
Футбол

Роналду снял медаль после поражения в матче за Суперкубок Италии

Sport.ru вчера в 17:00
Экономика

FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Саминвестор 01:35
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 году номера Трамп и Зеленский устроили потасовку на Красной площади.
Утро.ru 01:36
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Известия вчера в 23:36
Футбол

Гвардиола: на данный момент догнать «Ливерпуль» в АПЛ нереально

Если „Ливерпуль“ потеряет очки в нескольких играх, а мы будем постоянно выигрывать, может что-то получиться.
Чемпионат 01:30
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
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