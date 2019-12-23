Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Температура за несколько дней до Нового года опустится ниже 40 градусов

Совсем не повезло в нынешнем году Сибири - зима туда пришла рано, всерьез и надолго. Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на юге Западной Сибири в начале недели будет минус 11-16 ночью и минус 7-12 днем.
Российская газетавчера в 21:00

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

RT на русском00:00

Температура за несколько дней до Нового года опустится ниже 40 градусов

Российская газетавчера в 21:00

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Известиявчера в 23:02

В предновогоднюю неделю Сибирь и Дальний Восток ждут сорокаградусные морозы

Life.ruвчера в 22:48

На Урале значительно похолодает перед Новым годом

URA.Ruвчера в 22:43

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

РИА Новостивчера в 22:06

Новости за ночь: Гидрометецентр рассказал о погоде за неделю до Нового года

Национальная служба новостейвчера в 23:47
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Общество

Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне

Народные новости вчера в 18:18
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Газета.Ru 21 декабря в 14:23
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети.
Коммерсантъ 00:01
Политика

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Авто

Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70

Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Rusargument вчера в 02:30
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Армия и оружие

В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны

ТАСС 20 декабря в 13:21
Авто

Новый кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

В первых числах ноября концерн Mazda объявил старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 20 декабря в 22:21
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Хоккей

«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

Спорт-Экспресс вчера в 15:12
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч

«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru 21 декабря в 17:01
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Газета.Ru вчера в 16:02
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск 21 декабря в 09:58
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Футбол

Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru вчера в 06:47
Политика

Власти Венесуэлы заявили о нападении оппозиции на воинскую часть

Власти Венесуэлы заявили о нападении оппозиции на одну из воинских частей на юге страны.
Росбалт вчера в 18:16
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Ugpressa.ru 21 декабря в 03:29
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости 20 декабря в 23:12
Спорт

Шанава и Сундлинг выиграли спринты на КМ по лыжам в Планице

Нева Спорт 21 декабря в 09:55
Происшествия

Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
RuNews24.ru вчера в 21:48
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 21 декабря в 13:39
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