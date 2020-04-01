Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле

По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

В апреле на всей территории России установится привычная для этого месяца погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости02:11

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В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

РИА Новости02:11

Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель без сильных аномалий

РЕН ТВ01:44

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

Газета.Ruвчера в 20:21

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в апреле

Москва 24вчера в 22:38

Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель

Известиявчера в 21:52

Гидрометцентр прогнозирует теплый апрель

Коммерсантъ00:21

Апрель не обойдется без морозов

Российская газетавчера в 20:02
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Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева сошлась с мужем и вновь беременна

В феврале прошлого года Нелли впервые стала мамой.
Discover24 03:35
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом

В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Lenta.ru 04:45
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 трлн рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 млрд руб. до 2,3 трлн руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Общество

Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Компания вчера в 03:52
Здоровье

Российские военные начали оснащать полевой госпиталь в Бергамо

Помощь от России получает Италия. Наши военные начали оборудовать там новый полевой госпиталь.
НТВ 03:57
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Общество

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 09:28
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Medvestnik.ru 05:25
Политика

Парад Победы в Минске пройдёт вечером 9 мая

REGNUM 05:32
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева узнала результаты теста на коронавирус

Bimru.ru вчера в 13:07
Культура

Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль «Гамлет»

После эфира запись удалят Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина покажет видеозапись спектакля "Гамлет" режиссера Андрея Лапикова.
АМИТЕЛ 03:51
Технологии

«Лента» запустила онлайн-заказ продуктов через собственный сайт

Ранее оформить онлайн-покупку из гипер- и супермаркетов сети можно было исключительно двумя способами: через сервис доставки Igooods.ru, а также собственное приложение экспресс-доставки «Ленточка», которое запущено в декабре 2019 года и работает в более десяти районах Москвы, сообщил представитель пресс-службы ретейлера.
Forbes 03:42
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:34
Общество

Волгоградский депутат просит Путина вызволить его с Фиджи

Как стало известно 30 марта, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарёв вместе с супругой Татьяной более десяти дней не может вернуться на родину вместе с группой российских туристов, ставших заложниками закрытия границ на острове Фиджи.
V1.ru 30 марта в 11:18
Общество

Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru 05:46
Армия и оружие

Китай начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin

Военное дело 05:42
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.
РБК 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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