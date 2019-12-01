Общество

ТАССТАССВ Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время. Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:17

Подробнее о событии

Глава Гидрометцентра пообещал «не суперхолодный» февраль

РБК00:58

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале

Газета.Ru00:35

Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале

Известиявчера в 22:55

Россиянам рассказали о погоде в феврале

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Это необычно: в Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на февраль

РЕН ТВвчера в 22:19

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

ТАССвчера в 22:17

В Гидрометцентре рассказали, что февраль в РФ будет холоднее января

Аргументы и Фактывчера в 23:19
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«Крылья Советов» покинули защитник и полузащитник

В составе самарской футбольной команды «Крылья Советов» произошли изменения.
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Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

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Общество

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Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов, - пишет Mash.
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
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Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео

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Происшествия

На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело

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Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

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Билли Айлиш Билли Айлиш стала триумфатором 62-й церемонии вручения премии "Грэмми" - она собрала четыре главные награды, в том числе и в номинации "Новый артист года".
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В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
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Теннис

Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open

Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
РБК 03:16
Авто

Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах

Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
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Газета.Ru 03:16
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Культура

В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали

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Первый канал вчера в 23:05
Происшествия

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"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
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Общество

«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана

Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия.
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Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

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Шоу-бизнес

Бизнесмен требует с шоу Дмитрия Шепелева миллион за обман

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

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Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

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Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
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В Челябинской области из-за вируса начали закрывать школы на карантин

В Челябинской области из-за распространения острых респираторных заболеваний (ОРВИ) начали закрывать на карантин учебные заведения.
URA.Ru 03:00
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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