Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время. Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

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