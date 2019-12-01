Общество
ТАССВ Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время. Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
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с чего всё началось
Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:17
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Футбол
«Крылья Советов» покинули защитник и полузащитник
В составе самарской футбольной команды «Крылья Советов» произошли изменения.
Происшествия
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
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Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
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Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
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На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
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Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
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Худшие наряды 62-й церемонии вручения премии «Грэмми»
Билли Айлиш Билли Айлиш стала триумфатором 62-й церемонии вручения премии "Грэмми" - она собрала четыре главные награды, в том числе и в номинации "Новый артист года".
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В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам
В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
Авто
Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах
Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Культура
В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали
Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Происшествия
В Москве вновь «заминировали» все станции метро
"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Политика
NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана
Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Шоу-бизнес
Бизнесмен требует с шоу Дмитрия Шепелева миллион за обман
В результате, Самусенко был шокирован действиями организаторов шоу, поскольку ему обещали совсем другое развитие событий: - Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Популярная российская актриса, модель, певица и автор песен Екатерина Волкова в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ сообщила о своем страшном смертельном диагнозе и о том, как несколько лет назад стала носителем опасного вируса.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Здоровье
В Челябинской области из-за вируса начали закрывать школы на карантин
В Челябинской области из-за распространения острых респираторных заболеваний (ОРВИ) начали закрывать на карантин учебные заведения.