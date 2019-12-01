Общество
Моя Москва.онлайнВ Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд заявил, что февраль не ожидается «суперхолодным», но температура будет заметно ниже, чем в январе. Также он добавил, что сейчас готовится детальный прогноз на февраль. Его планируют опубликовать в ближайшее время.
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с чего всё началось
Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:17
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