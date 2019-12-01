Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд заявил, что февраль не ожидается «суперхолодным», но температура будет заметно ниже, чем в январе. Также он добавил, что сейчас готовится детальный прогноз на февраль. Его планируют опубликовать в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:17

Подробнее о событии

Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале

REGNUM01:35

Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале

Известиявчера в 22:55

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале

Газета.Ru00:35

Синоптики пообещали россиянам холодный февраль

Телеканал 360°вчера в 23:59

Россиянам рассказали о погоде в феврале

Московский Комсомолецвчера в 22:30

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

ТАССвчера в 22:17

Глава Гидрометцентра пообещал «не суперхолодный» февраль

РБК00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
REGNUM 03:38
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Известия 04:56
Финансы

Официальный курс доллара повысился на 53 копейки, евро — на 49

Курс доллара повысился на 53,49 копейки, составив 62,338 рубля (61,8031 рубля на 25 января).
Банки.ру 04:30
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:02
Политика

Глава Самарской МСЭ предложил бороться с «пациентским экстремизмом»

Оформили новое направление на МСЭ. Теперь - отказ от обследования и осмотра.
АиФ Самара 03:07
Общество

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
РБК 02:54
Происшествия

С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Общество

Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева

Журналисты "Новой газеты", "Медузы", "Коммерсанта" и еще ряда СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева отреагировать на дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций.
РИА Новости 04:47
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Экономика

Йод в России за год подорожал в полтора раза

Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

ТАСС 04:55
Происшествия

Появилось видео с места крушения вертолёта Коби Брайанта

В Сети появилась видеозапись с места крушения вертолёта, в котором находился легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант.
Чемпионат вчера в 16:18
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Общество

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.
Взгляд.ру 04:28
Здоровье

Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова 25 января в 23:43
Общество

Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ

Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.
АСН24 00:12
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Snob.ru 24 января в 15:51
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Общество

Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
РИА Новости 04:58
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Отмечается, что стоимость нефти Brent опустилась ниже $ 60 впервые с 1 ноября 2019 года.
Дождь 03:07
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 80 человек

За сутки в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умерли 24 человека.
Росбалт вчера в 20:20
Общество

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
РБК 04:39
Общество

В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа

Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
АБН вчера в 16:53
Общество

В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Аргументы и Факты вчера в 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное